So schwierig war das letzte Jahr: Prinzessin Kate in Remission: Schleier über ihrem Leben gelüftet

Mit einem persönlichen Gesundheits-Update hat Prinzessin Kate (43) am 14. Januar bei ihren weltweiten Fans für Begeisterung gesorgt. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", schrieb sie auf dem offiziellen Instagram-Account von ihr und ihrem Ehemann, Prinz William (42). Anonyme Quellen aus dem engeren Umfeld des Royal-Paares berichten, wie sich Kate in den vergangenen Monaten im Kampf gegen ihre Krebserkrankung gefühlt haben muss - und dass es für sie nichts wichtigeres als ihre Familie gibt.

Prinzessin Kate kann nach vorne blicken

"Sie hat einen Schlussstrich unter das letzte Jahr gezogen und kann nach vorne blicken", erklärt einer der Insider dem Magazin "People". "Das Wort 'Remission' ist ein so positives, und man hat das Gefühl, dass sich der Schleier, der im letzten Jahr über ihrem Leben lag, gelüftet hat - und dass sie positiv und hoffnungsvoll nach vorne blicken können."

Schon in einem wunderbaren Foto, das zum Geburtstag der Prinzessin am 9. Januar veröffentlicht wurde, strahlt Kate Hoffnung und Zuversicht aus. Ehemann William hatte zu der hinreißenden Aufnahme mit liebevollen Worten gratuliert: "An die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis [Anm. d. Red.: die Kinder des Paares] und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine. Wir lieben dich."

Diese öffentliche Liebeserklärung dürfte Kate besonders gefreut haben. "Für die Prinzessin ist Familie - ihr Ehemann und ihre Kinder - wichtiger als alles andere", erzählt ein weiterer Insider aus dem Royal-Umfeld. Doch ihre Erkrankung habe Kate auch verändert. "Es war eine harte Reise - härter als wir vielleicht gedacht hatten. Sie hat eine Menge durchgemacht, und es war ein harter Weg. Eine ernste Krankheit wie Krebs verändert einen. Sie hat eine junge Familie, und das bringt einen dazu, alles zu überdenken - den eigenen Lebenszweck und was man mit seinem Leben anfangen möchte."

Weiterhin wenige Auftritte der Prinzessin?

Kurz nachdem Williams Vater, König Charles III. (76), eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, hatte auch Kate im letzten Jahr mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt war. In einem bewegenden Social-Media-Beitrag berichtete sie im September, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben.

Prinz Williams Ehefrau hat in den vergangenen Monaten nur wenige öffentliche Auftritte wahrgenommen. Vor einer Woche war sie bei ihrem ersten großen Solo-Termin des Jahres zu sehen: Kate besuchte mit dem Royal Marsden Hospital in London genau die Klinik, in der sie behandelt worden war.

Den Quellen des US-Magazins zufolge möchte die 43-Jährige es wohl weiterhin eher ruhig angehen lassen, was Auftritte betrifft. Die "neue Normalität" der Prinzessin entspreche demnach vermutlich dem bisherigen Vorgehen. In den letzten Wochen hatte sie wieder wenige Termine wahrgenommen - eine schrittweise Annäherung an ihr royales Arbeitspensum vor ihrer Erkrankung.