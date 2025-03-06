So reich ist Grönland an Rohstoffen

US-Präsident Donald Trump hat in seiner jüngsten Rede vor dem Kongress in Washington bekräftigt, die Kontrolle über Grönland übernehmen zu wollen. Es geht vor allem um die Ausbeutung wichtiger Rohstoffe, die unter dem Boden der Insel schlummern.
Nur 56.000 Menschen leben auf der größten Insel der Welt: Grönland. Das rund zwei Millionen Quadratkilometer große Gebiet gehört zu Dänemark, ist aber selbstverwaltet. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach erklärt, es in die USA eingliedern zu wollen, wenn nötig mit der Armee. Eine Rolle könnten auch Bodenschätze spielen, obwohl ihr Abbau bisher kaum der Rede Wert ist.