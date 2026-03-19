So regelt sie Gaming und Social Media: Alessandra Meyer-Wölden über Erziehung mit Vertrauen statt Verboten

Fünf Kinder, klare Regeln und viel Vertrauen: Alessandra Meyer-Wölden gibt persönliche Einblicke in ihr Familienleben, spricht über das Miteinander mit Ex-Mann Oliver Pocher und darüber, wie viel Platz Gaming und Social Media bei ihnen erhalten.
Als Mutter von fünf Kindern, zeitweise alleinerziehend, weiß Alessandra Meyer-Wölden (43), was es heißt, den Alltag zu organisieren, konsequent zu bleiben und trotzdem loszulassen. "Ich bin auch CEO und Geschäftsführerin meiner eigenen Familie", lacht die 43-Jährige bei der Eröffnung des ersten Nintendo Pop-up-Stores im Westfield Ruhr Park in Bochum.