So reagiert Daniel Craig: Amazon übernimmt Kontrolle über James Bond

Daniel Craig (56) hegt keinen Groll gegen Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83). Auch wenn das Produzenten-Duo die kreative Herrschaft über das James-Bond-Universum an Amazon abgegeben hat. "Mein Respekt, meine Bewunderung und meine Liebe für Barbara und Michael bleiben konstant und unerschütterlich", erklärte der bisher letzte 007-Darsteller "Variety".

"Ich wünsche Michael einen langen, erholsamen (und wohlverdienten) Ruhestand und was auch immer Barbara vorhat, ich weiß, dass es spektakulär sein wird, und ich hoffe, dass ich ein Teil davon sein kann", so Craig weiter.

Bond-Bombe: Amazon übernimmt kreative Kontrolle

Am Donnerstag schlug eine Nachricht via "Variety" wie eine Bombe in der Filmwelt ein. Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ziehen sich aus dem operativen Bond-Geschäft zurück. Die Tochter von Albert R. Broccoli (1909-1996), dem Mitbegründer der 007-Filmreihe, und ihr Halbbruder hatten sich seit Mitte der 1990er um die künstlerische Ausrichtung der Bond-Filme gekümmert.

Damit ist die Familie Broccoli zum ersten Mal seit dem Reihenauftakt 1962 mit "James Bond - 007 jagt Dr. No" nicht mehr Teil des kreativen Prozesses. Die Halbgeschwister bleiben zwar weiter an 007 beteiligt, allerdings ohne Entscheidungsgewalt.

Jeff Bezos gibt Vorgeschmack auf Bond-Zukunft

Amazon hatte sich schon 2021 durch die Übernahme des Studios MGM in das Bond-Universum eingekauft. Der Handelsriese blieb aber ein stiller Teilhaber ohne kreativen Input.

"Wir fühlen uns geehrt, dieses geschätzte Erbe fortzuführen, und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für das Publikum auf der ganzen Welt einzuleiten", erklärte Mike Hopkins, der Leiter von Prime Video und der Amazon MGM Studios, am Donnerstag gegenüber "Variety".

Einen Vorgeschmack, wie das aussehen könnte, liefert Amazon-Gründer Jeff Bezos (61). Er fragte seine Follower auf Instagram, wen sie sich als Nachfolger von Daniel Craig wünschen würden.