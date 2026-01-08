So reagieren die Fans auf das Casting: Disney-Realverfilmung hat ihr Rapunzel gefunden

Disney hat die Hauptdarsteller für die Realverfilmung von "Rapunzel - Neu verföhnt" gefunden. Eine Darstellerin aus "Titans" und ein aus einem Disney-Musical bekannter Star spielen Rapunzel und Flynn. Die Fans jubeln.

Disney verfilmt seinen Zeichentrickhit "Rapunzel - Neu verföhnt" von 2010 neu - und nun stehen die beiden Hauptdarsteller des Realfilmremakes fest. Die Walt Disney Studios haben die Personalien via Instagram verraten. Teagan Croft (21) wird die titelgebende Märchenheldin verkörpern. Die Australierin machte sich vor allem mit der DC-Serie "Titans" einen Namen. Als junge Superheldin Rachel spielte sie darin von 2018 bis 2023 eine der Hauptrollen.

Die Rolle von Rapunzels Befreier Flynn Rider übernimmt Milo Manheim (24). Der US-Amerikaner ist im Disney-Kosmos kein Unbekannter. Er spielte in dem für den Disney Channel entstandenen Musical "Zombies" die Hauptrolle des Zed. Auch in den drei Fortsetzungen war er dabei.

So reagieren Stars und Fans auf das Casting

Die beiden Darsteller haben die Nachricht bei Instagram selbst kommentiert. Milo Manheim schrieb: "I have seen the light" (deutsch: "Ich habe das Licht gesehen"), als Anspielung auf den Song "I See the Light" aus dem Original von 2010. Teagan Croft reagierte selbstironisch. "Oh mein Gott, wer sind dieeeee?", textete sie.

Die Disney-Fans jubeln bei Instagram über die Casting-Neuigkeiten. Sie feiern vor allem die Verpflichtung von Milo Manheim, den sich offenbar viele als Flynn gewünscht haben. Das Besetzungsteam habe, anders als zuvor, einen guten Job gemacht, lautete der Tenor in vielen der Kommentare.

Die Dreharbeiten zu "Rapunzel - Neu verföhnt" sollen im Juni 2026 beginnen. Regie wird Michael Gracey (50) führen, der mit "Greatest Showman" und dem Robbie-Williams-Biopic "Better Man" schon zwei Musicalerfolge vorzeigen kann. Im Herbst letzten Jahres hatte "Variety" berichtet, dass Scarlett Johansson (41) im Gespräch für die Rolle der bösen Hexe Gothel war. Mittlerweile soll sie wegen Terminproblemen aber abgesprungen sein.