Brad Pitt (60) musste kürzlich hinnehmen, dass seine Kinder mit Angelina Jolie (49) nicht mehr wie ihr Vater heißen wollen. Nun trifft es auch seinen "Interview mit einem Vampir"-Co-Star (1994) Tom Cruise (61). Seine Tochter Suri (18) firmiert in der Öffentlichkeit nicht mehr unter dem Nachnamen ihres Erzeugers.

Die Tochter von Tom Cruise und Schauspielerkollegin Katie Holmes (45) feierte gerade ihren Abschluss an der High School. Doch laut Medienberichten taucht in der Liste der Absolventen nicht der Name Suri Cruise auf. Stattdessen steht dort lediglich Suri Noelle. Noelle ist der zweite Vorname ihrer Mutter.

Nicht zum ersten Mal als Suri Noelle unterwegs

Die Abschlussfeier ist nicht der erste Anlass, zu dem Suri Noelle unter diesem Namen auftritt. Bereits im Mai dieses Jahres tauchte der Künstlername auf der Besetzungsliste der Schulaufführung des Musicals "Head over Heals" auf.

Mit ihrem Vater ist Suri Noelle schon seit längerer Zeit entfremdet. Seit der Trennung ihrer Eltern im Jahr 2012 soll es keinen Kontakt mehr geben. Katie Holmes besitzt das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter. Bei der Abschlussgala der High School war Tom Cruise natürlich nicht anwesend. Der Hollywoodstar besuchte stattdessen ein Konzert von Taylor Swift (34).

Brad Pitt erlebte kürzlich eine ganz ähnliche Entwicklung. Seine Tochter Vivienne (15) trat ebenfalls bei einem Bühnenstück ohne den Namen des Vaters auf, nannte sich nur Vivienne Jolie. Ihre ältere Schwester Shiloh (18) ging noch einen Schritt weiter. Mit dem Erreichen ihrer Volljährigkeit stellte sie einen offiziellen Antrag, das Pitt aus ihrem Nachnamen zu tilgen.

Ob die ebenfalls gerade volljährige gewordene Suri Cruise bzw. Noelle ihre Namensänderung ebenfalls amtlich machen will, ist nicht bekannt.