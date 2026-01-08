Dank Christopher Nolans "Odyssee": Matt Damon ist so leicht wie seit der Highschool nicht mehr. Gegenüber Travis und Jason Kelce verriet der Schauspieler seine Tricks beim Abnehmen.

Beim Dreh zu "Die Odyssee" war Matt Damon (55) so leicht wie seit Schulzeiten nicht mehr. Für seine Rolle als antiker Held Odysseus in Christopher Nolans (55) neuem Film musste er sich in Form bringen. "Er wollte mich schlank, aber stark", sagte Damon über den Regisseur in dem Podcast "New Heights" der footballspielenden Kelce-Brüder.

Bei den Dreharbeiten habe er 167 Pfund gewogen, verriet der Schauspieler Taylor Swifts (36) Verlobtem Travis Kelce (36) und dessen Bruder Jason (38). Also etwa 76 Kilogramm. Normalerweise bringe er zwischen 83 und 90 kg auf die Waage. So wenig wie am Set wog er "seit der Highschool nicht mehr".

So kam Matt Damon in "Odyssee"-Form

Matt Damon erreichte sein "Odyssee"-Gewicht durch eine Mischung aus Training und einer "strengen Diät". Dabei habe er sich gefühlt wie ein Profisportler, der sich auf eine Saison vorbereitet, sagte er den Kelces. Und führte aus: "Es ist einfach Teil deines Tages, Teil deiner Arbeit, und du gewöhnst dich daran und baust deinen Tag irgendwie um all diese Dinge herum auf."

Zu Damons Diät gehörte der Verzicht auf Gluten. Auch nach den Dreharbeiten hat er das Klebereiweiß aus seiner Ernährung verbannt. Er habe sogar ein glutenfreies Bier gefunden. "Es ist schon so lange her, dass ich Gluten zu mir genommen habe, dass ich nicht sagen kann, ob es gut ist oder nicht", erklärte er. "Das ist also ein gutes Zeichen."

Nicht nur für "Die Odyssee" (Kinostart: 16. Juli 2026) musste Matt Damon sein Gewicht verändern. Auch für seine Rolle in "Der Informant!" (2009) bereitete er sich kulinarisch vor. Allerdings ging er dabei den entgegengesetzten Weg. Er futterte sich für die Finanzweltsatire rund 13 Kilogramm an.