Dank Christopher Nolans "Odyssee": Matt Damon ist so leicht wie seit der Highschool nicht mehr. Gegenüber Travis und Jason Kelce verriet der Schauspieler seine Tricks beim Abnehmen.
Beim Dreh zu "Die Odyssee" war Matt Damon (55) so leicht wie seit Schulzeiten nicht mehr. Für seine Rolle als antiker Held Odysseus in Christopher Nolans (55) neuem Film musste er sich in Form bringen. "Er wollte mich schlank, aber stark", sagte Damon über den Regisseur in dem Podcast "New Heights" der footballspielenden Kelce-Brüder.