So nah ist der Trailer am Videospiel: The Last of Us 2-Teaser: Das macht Jeffrey Wrights Rolle besonders

"The Last of Us 2"-Teaser: Das macht Jeffrey Wrights Rolle besonders

So nah ist der Trailer am Videospiel

1 Wie geht es für ihn weiter? Pedro Pascal in der ersten Staffel von "The Last of Us". Foto: Home Box Office/Warner

Der erste Teaser zur zweiten Staffel von "The Last of Us" ist da. Der Clip erlaubt uns einen ersten Eindruck von Ellies Tattoo und zeigt einen "Kevin - Allein zu Haus"-Star als neue Figur. Eine ganz besondere Bedeutung für Fans der Computerspielvorlage hat der Auftritt von Jeffrey Wright.











Fans von "The Last of Us" müssen noch bis 2025 auf die zweite Staffel der Endzeitserie warten. Doch nun hat der Streamingdienst HBO Max via Instagram den ersten Teaser aus den neuen Folgen veröffentlicht. Und der setzt gleich mal einen emotionalen Tonfall für die nächste Season.