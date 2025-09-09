So lustig reagiert Jesse Tyler Ferguson: Modern Family-Star Eric Stonestreet hat geheiratet

1 Eric Stonestreet 2021 mit seiner damaligen Verlobten und jetzigen Gattin Lindsay Schweitzer. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Vier Jahre nach ihrer Verlobung: "Modern Family"-Star Eric Stonestreet hat seine Lindsay geheiratet. Einer der ersten Gratulanten auf Instagram war Jesse Tyler Ferguson. Der spielte in "Modern Family" Stonestreets Serienehemann.











Eric Stonestreet (54) ist unter der Haube. Der "Modern Family"-Star hat heute nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch seine Hochzeit gefeiert. Dies verriet der Schauspieler seinen Followern via Instagram. "Es ist mein Geburtstag und ratet mal, was ich bekommen habe", schrieb er zu einem Foto von sich. Wer zum nächsten Bild in der Galerie klickte, erfuhr die Auflösung. "Ich habe geheiratet!", schrieb Stonestreet groß über ein Bild, das ihn und seine Frau Lindsay Schweitzer im Hochzeitsoutfit zeigt. Darauf folgen weitere Fotos des Brautpaars.