So lief das britische Pendant ab: Showdown der Dschungel-Legenden: Welche neuen Regeln wird es geben?

Gleich drei Premieren hat RTL für seinen Dschungelcamp-Ableger "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" angekündigt: Zum ersten Mal buhlen keine neuen Kandidaten, sondern erfahrene Dschungelcamper um den Sieg, zum ersten Mal läuft die Show im Sommer und zum ersten Mal wurde vorproduziert, sodass die Folgen bereits einen Tag vor Ausstrahlung auf RTL+ laufen und der Sieger längst feststeht.

Zudem kündigte der Kölner Privatsender in seiner Pressemitteilung weitere Neuerungen an: "Denn obwohl vieles an den 'regulären Dschungel' erinnert, ist doch auch einiges anders bei 'Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden'. Der Legenden-Dschungel wartet nicht nur mit einem neuen Camp in Südafrika, sondern auch mit neuen Regeln auf." Diese könnten sich möglicherweise am britischen Pendant orientieren, das im April und Mai 2023 ausgestrahlt wurde und ebenfalls in Südafrika vorab gedreht wurde.

Die britische Spezial-Dschungelausgabe trug den Titel "I'm a Celebrity... South Africa", in der frühere Dschungelcamper um den Titel "Legende" buhlten. Damit endete der Dschungel erstmals nicht mit einem Dschungelkönig oder einer Dschungelkönigin. Unter den insgesamt 15 teilnehmenden Promis war auch der ehemalige royale Butler Paul Burrell (66). Da die Folgen vorab aufgezeichnet wurden, konnten nicht die Zuschauer über die Teilnahme an Prüfungen oder den Verbleib in der Show per Telefon abstimmen. Stattdessen nahmen die Kandidaten an sogenannten Überlebensprüfungen teil, um zu bestimmen, wer jeden Tag ausscheidet. Zudem gab es weitere Tests, in denen die Teilnehmer um das tägliche Essen kämpften.

Wie gewohnt bestanden die Prüfungen aus körperlichen und mentalen Aufgaben. So gab es etwa eine Kletterübung, bei der die Promis einzeln einen 50 Meter hohen Abhang herunterklettern, unten einen Code finden und sich merken mussten, bis sie oben wieder angekommen waren. Auch die traditionellen Essensprüfungen gehörten dazu - nur sollen sie laut "Daily Mail" noch schlimmer gewesen sein als im Original. Zu verspeisen gab es für ein Promi-Duo demnach ein umfangreiches Menü aus Schafsanus, dem Magen einer Kuhantilope, dem Penis eines Rinds, einem Fischauge, Hühnerdärmen, Straußen- und Lammhoden sowie auch noch einem Ziegenanus.

Neben härteren Prüfungen und dem veränderten Voting, gab es noch eine Überraschung: Als drei Promis erst nach einigen Tagen einzogen, landeten sie zunächst in einem kleinen, provisorischen Lager namens Savannah Scrub. Dort mussten sie darüber entscheiden, wer von ihnen in das Hauptlager ziehen darf. Die nach einer hitzigen Debatte und mithilfe des Spiels "Schere, Stein, Papier" auserwählte Kandidatin bekam dann gleich den nächsten Schock: Sie sollte einen bereits im Hauptlager befindlichen Promi nennen, der ihren Platz im spartanischen Lager einnimmt.

Für die deutschen Promis stehen also womöglich ähnliche Herausforderungen auf dem Programm - und das Südafrika-Camp birgt durchaus Gefahren. In der britischen Legenden-Variante stolperte Model Janice Dickinson (69) auf dem langen Weg ins Lager, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und schließlich verletzungsbedingt aus der Show aussteigen.

Am 12. Mai 2023 wurde dann Myleene Klass (46) zur Legende gekürt, nachdem sie die letzte Überlebensprüfung gewonnen hatte. Die Sängerin schilderte nach ihrem Sieg übrigens trotz der für die Promis eingebauten überraschenden Wendungen und der ständigen Jeder-gegen-Jeden-Wettkämpfe, dass sie im Dschungel "lebenslange Freundschaften" geschlossen habe. "Es ist so intensiv, alle sind in der gleichen Situation, und man kann es nicht alleine schaffen. Ehrlich gesagt bin ich von den Freundschaften einfach überwältigt."

Die Teilnehmer

Ab dem 16. August zeigt RTL täglich ab 20:15 Uhr 17 Folgen von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden", auf RTL+ bereits ab dem 15. August. 13 Kandidatinnen und Kandidaten wollen die Legende unter den Legenden werden und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen: DJane Giulia Siegel (49), Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik (37), Ex-"Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur (34), Schauspieler Winfried Glatzeder (79), Moderator Mola Adebisi (51), Ex-"BTN"-Star David Ortega (38), Ex-Fußballer Thorsten Legat (55), Reality-Star Kader Loth (51), die einstige "Big Brother"-Kandidatin Hanka Rackwitz (55), Datingshow-Veteranin Elena Miras (32), Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner (46), Ex-"GZSZ"-Darsteller Eric Stehfest (35) und TV-Casanova Gigi Birofio (25).

Bei allen Neuerungen gibt es auch Altbewährtes: So führen Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) erneut durch die Spezialausgabe, und Dr. Bob (74) ist ebenfalls dabei.