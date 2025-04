Am Rande ihres Staatsbesuchs Charles und Camilla haben Papst Franziskus in Italien getroffen

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben Papst Franziskus am Mittwoch am Rande ihres Staatsbesuchs in Italien getroffen. Franziskus habe sich am Nachmittag privat mit dem Königspaar getroffen, erklärte der Vatikan.