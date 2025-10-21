Arthur Abraham hat als Boxer alles erreicht. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und gefragter Motivationsredner. Doch wichtiger als jeder Titel ist ihm inzwischen seine Familie - sie steht für den früheren Weltmeister an erster Stelle.
Er war einer der erfolgreichsten Boxer Deutschlands, Weltmeister im Mittel- und Supermittelgewicht und bekannt für seine unerschütterliche Willenskraft: Arthur Abraham (45) hat im Ring alles erreicht. Heute steht der gebürtige Armenier in einer neuen Lebensphase - als Unternehmer, Familienmensch und gefragter Motivationsredner.