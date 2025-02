So kombiniert man das zarte Rosa: Powder Pink: Diese Trendfarbe folgt im Frühjahr auf Burgunderrot

1 Ariana Grande in einer Abendrobe in Powder Pink von Loewe. Foto: imago/UPI Photo / DEREK FRENCH

Burgunderrot war gestern - im Frühling 2025 strahlt die Mode in sanftem Powder Pink! Die Pastellfarbe bringt feminine Eleganz in die Garderobe. So stylt man den Farbton richtig.











Zartes Rosa statt schwerem Weinrot: Während ein sattes, dunkles Burgunderrot die Mode in diesem Winter prägte, bringt der nahende Frühling eine puderrosafarbene Überraschung mit sich. Powder Pink ist die neue Trendfarbe, die uns durch das Frühjahr 2025 begleitet und frischen Wind in die Garderobe bringt. Mit Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (29) hat der zarte, an Zuckerwatte erinnernde Farbton auch bereits einen prominenten Fan gewonnen. Der "Wicked"-Star sorgte bereits Anfang des neuen Jahres in einem romantisch-verspielten Outfit in diesem sanften Rosaton für Wow-Momente auf dem roten Teppich.