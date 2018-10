So könnte der VfB gegen Borussia Dortmund spielen Markus Weinzierl kämpft um Daniel Didavi

In Borna Sosa gesellt sich ein weitere Stuttgarter Spieler zum VfB-Lazarett. Dazu ist Daniel Didavi noch angeschlagen. Wer also spielt gegen Borussia Dortmund? Hier kommt der Vorschlag unserer Redaktion.





Stuttgart - Tabellenplatz 18 und ein Trainerwechsel – die Stimmung war zuletzt nicht gerade rosig beim VfB Stuttgart. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund kommen weitere Sorgen hinzu. Dennis Aogo, Alexander Meyer, Marc-Oliver Kempf und Anastasios Donis fallen weiter aus – zum Lazarett gesellt sich nun auch noch Borna Sosa.

Didavi immer noch angeschlagen

Der Linksverteidiger kehrte angeschlagen von seiner Reise mit der kroatischen U-21-Nationalmannschaft zurück, eine Schambeinverletzung macht dem 20-Jährigen zu schaffen, er wrid wohl mehrere Wochen fehlen. Emiliano Insua rückt damit wieder in die Startelf des VfB. Ob das auch für Daniel Didavi gilt, ist offen. „Wir werden kämpfen und hoffen, dass er spielen kann“, sagte der neue Trainer Markus Weinzierl über den Spielmacher, der nach wie vor mit einem entzündeten Schleimbeutel an der Achillessehne zu kämpfen hat – und der auch in der Länderspielpause kaum mit der Mannschaft trainieren konnte. „Im Heimspiel gegen Werder Bremen hat man gesehen, wie wichtig er ist“, sagte Weinzierl, betonte aber auch: „Wir werden nichts Unvernünftiges machen.“

Wer also könnte in der Startelf des VfB gegen Borussia Dortmund stehen?