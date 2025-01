Marvel-Darstellerin Karen Gillan (37) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Geburt ihrer Tochter gab die Schauspielerin am Donnerstag (2. Januar) mit einem Instagram-Post bekannt. "Danke 2024, dass du uns Clementine gegeben hast", schrieb Gillan zu einer Reihe an Schnappschüssen und verriet somit auch gleich den Namen der Kleinen.

Auf dem ersten Foto ist Gillan mit dem Baby auf ihrer Schulter zu sehen, ein weiteres Foto zeigt ihren Ehemann mit der Kleinen im Arm. Auf einem weiteren Bild halten die frischgebackenen Eltern Tassen mit der Aufschrift "Best Dad Ever" und "Best Mom Ever" in den Händen. Das Mädchen kam offenbar per Kaiserschnitt zur Welt, Gillan teilte ein Bild aus dem Kreißsaal.

Zudem teilte sie einen Clip vom Set des Films "Let's Have Kids", in der sie eine der Hauptrollen spielt, und erklärte, sie hätte direkt zum Start der Dreharbeiten herausgefunden, dass sie im echten Leben schwanger ist. "Nimm das, Daniel Day Lewis", scherzte Gillan in der Bildunterschrift über den dreifach Oscar-prämierten Schauspieler (67), der für seine intensive Hingabe an Rollen bekannt ist.

Seit 2022 verheiratet

Karen Gillan hatte im September beim Toronto International Film Festival bekannt gegeben, dass sie erstmals Mutter wird. Die in Schottland geborene Schauspielerin, die von 2010 bis 2013 die Amy Pond in "Doctor Who" verkörperte und von 2014 bis 2023 Nebula in mehreren Marvel-Filmen, ist seit Mai 2022 mit dem US-Comedian Nick Kocher (38) verheiratet. Für beide ist es das erste Kind.