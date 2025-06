So hat sich die Moderatorin verletzt: Katja Burkard meldet sich nach OP aus dem Krankenhaus

1 Katja Burkard geht es nach ihrer OP gut. Foto: imago images/Future Image/Matthias Wehnert

Statt wie gewohnt im RTL-Studio meldet sich Katja Burkard diesmal aus dem Krankenhaus. Die "Punkt 12"-Moderatorin wurde am Meniskus operiert und gibt ihren Fans via Instagram ein Update - mit einem Foto direkt aus dem Klinikbett.











Katja Burkard (60) ist erfolgreich operiert worden. Das verriet die Moderatorin der RTL-Sendung "Punkt 12" ihren Followern auf Instagram. In einer Story postete sie am Montagabend ein Bild aus ihrem Krankenhausbett. Auf dem Foto sind ihre Beine zu sehen, die in einer blau-weiß gestreiften Hose stecken. Das operierte rechte Knie ist von einer Art dickem Kissen umhüllt. Der Fuß an demselben Bein ist ebenfalls bandagiert.