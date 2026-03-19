Nach dem großen Echo auf die Dessous-Bilder folgt der nächste Auftritt: Amira Aly präsentiert sich für eine neue Kampagne in Bademode und zeigt, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt.
Amira Aly (33) hat es wieder getan: Nach ihrem Dessous-Job im Herbst folgt nun der nächste Auftritt für Lascana - diesmal mit Bademode für Frühjahr und Sommer. Die 33-Jährige präsentiert die neuen Highlights der Sommerkollektion des Hamburger Modeunternehmens und setzt dabei erneut auf einen sehr freizügigen, sonnigen Look.