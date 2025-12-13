Immer mehr Details sickern zur kommenden, dritten Staffel von "Euphoria" durch. Jetzt hat HBO erste Bilder des Casts in ihren Rollen geteilt. Zu sehen sind die Figuren nach einem Zeitsprung von fünf Jahren.
Schon in wenigen Monaten - im April 2026 - wird die Erfolgsserie "Euphoria" bei HBO fortgesetzt. Zwischen der 2022 erschienenen zweiten Staffel und den neuen Episoden aus Season drei liegt dabei ein Zeitsprung von satten fünf Jahren, wie bereits bekannt war. Jetzt hat HBO auch eine Reihe von ersten Bildern zu Staffel drei geteilt. Sie zeigen die Figuren Rue (Zendaya, 29), Cassie (Sydney Sweeney, 28) oder Nate (Jacob Elordi, 28) in gänzlich neuen Lebensabschnitten.