Immer mehr Details sickern zur kommenden, dritten Staffel von "Euphoria" durch. Jetzt hat HBO erste Bilder des Casts in ihren Rollen geteilt. Zu sehen sind die Figuren nach einem Zeitsprung von fünf Jahren.

Schon in wenigen Monaten - im April 2026 - wird die Erfolgsserie "Euphoria" bei HBO fortgesetzt. Zwischen der 2022 erschienenen zweiten Staffel und den neuen Episoden aus Season drei liegt dabei ein Zeitsprung von satten fünf Jahren, wie bereits bekannt war. Jetzt hat HBO auch eine Reihe von ersten Bildern zu Staffel drei geteilt. Sie zeigen die Figuren Rue (Zendaya, 29), Cassie (Sydney Sweeney, 28) oder Nate (Jacob Elordi, 28) in gänzlich neuen Lebensabschnitten.

Werden Cassie und Nate gemeinsam glücklich? Schon vor rund einer Woche enthüllte Serienschöpfer Sam Levinson (40) Details zur Handlung der neuen "Euphoria"-Staffel. So sind etwa die Figuren Nate und Cassie verlobt. Der von Superstar Sydney Sweeney gespielte Fan-Liebling ist zudem "süchtig nach Social Media" geworden und "neidisch auf das scheinbar großartige Leben, das alle ihre Klassenkameraden aus der Highschool derzeit führen". Instagram-Posts von HBO zeigen beide. Cassie hält ein schmelzendes Eis in der Hand. Dazu heißt es: "Sie war schon glücklicher."

Nate steht indes in einer Küche und bereitet Essen zu. "Vertraust du dir selbst?", wird dazu provokant im Post-Text gefragt.

Jules studiert Kunst, andere Figuren arbeiten im Showbusiness

Jules, verkörpert von Hunter Schafer (26), studiert mittlerweile Kunst, wie auch bereits bekannt war, ringt jedoch mit Selbstzweifeln. Ein Instagram-Post zeigt die Figur in einem Kunststudio vor einem halbfertigen Gemälde.

Maddy (Alexa Demie, 35) und Lexi (Maude Apatow, 27) sind indes mittlerweile beide in der Filmbranche in Hollywood tätig. Lexi assistiert dabei einer Showrunnerin, die von keiner Geringeren als Sharon Stone (67) verkörpert wird. Der Hollywoodstar stößt neu zum Cast der HBO-Serie.



Auch diese beiden zurückkehrenden Figuren haben eigene Instagram-Beiträge erhalten, die sie auf dem Gelände eines Hollywood-Studios zeigen. Im Hintergrund sind jeweils kostümierte Komparsen erkennbar.