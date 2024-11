So gut wie alleinerziehend: Unterstützt Kanye West seine Ex Kim Kardashian nicht bei den Kids?

1 Ein Bild aus gemeinsamen Zeiten: Kim Kardashian und Ex-Mann Kanye West. Foto: Sipa USA/ddp images

Kim Kardashian und ihr Ex-Mann Kanye West sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Doch Unterstützung bei Erziehung ihres Nachwuchses soll die Unternehmerin nicht von ihrem einstigen Partner bekommen.











Kim Kardashian (44) und ihr Ex-Mann Kanye West (47) teilen sich vier gemeinsame Kinder: North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5). Doch wie eine Quelle, die Kardashian nahestehen soll, nun gegenüber "People" berichtet, scheint sich der Realitystar in Sachen Kindererziehung nicht auf den Vater seiner Kinder verlassen zu können. "Kanye ist leider nicht sehr oft da. Sie ist so gut wie alleinerziehend", so der angebliche Insider.

Kardashian richte ihr Leben "nach den Zeitplänen ihrer Kinder": Wenn die Promisprösslinge in der Schule sind, arbeite sie. Nach Schulschluss konzentriere sich die 44-Jährige ganz darauf, "Mutter zu sein". Ihr Alltag drehe sich nur um die Kinder und die Arbeit. So betont der Informant weiter, dass Kardashian "derzeit nicht einmal mit jemandem ausgeht". Lesen Sie auch Er ist wieder vergeben, sie nicht Kardashian und West heirateten 2014, acht Jahre später folgte die Scheidung. Mittlerweile ist der Rapper wieder in festen Händen und sogar verheiratet. Nur einen Monat nachdem die Eheauflösung der beiden Stars rechtskräftig war, heiratete West seine ehemalige Angestellte Bianca Censori (29). Kardashian hingegen hatte nicht so viel Glück in der Liebe: Nach der Trennung von West kam sie mit dem Komiker Pete Davidson (30) zusammen. Doch nach nur neun Monaten Beziehung gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Grund für die Trennung sollen Davidson und Kardashians volle Terminkalender gewesen sein. Bis heute scheint das Ex-Paar ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. So bezeichnete Kardashian ihren Ex in einem Gespräch mit "Interview" als "einen süßen Kerl" und "so guten Menschen" . Nach der kurzen Romanze mit Davidson wurden Kardashian zahlreiche Liaisons nachgesagt: Unter anderem soll sie mit dem NFL-Star Tom Brady (47) und dem Footballer Odell Beckham Jr. (32) etwas Laufen gehabt haben. Öffentlich bestätigte Kardashian diese Flirts jedoch nie.