Prinz Alexander von Schweden nachdenklich am Geburtstag

So groß ist der kleine Royal

1 Prinz Alexander (l.) mit seinen Eltern, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, samt seinem Brüderchen, Prinz Gabriel. Foto: imago images/IBL

Prinz Alexander von Schweden feiert seinen vierten Geburtstag. Ihm zu Ehren zeigen die Eltern ein Foto, auf dem er nachdenklich dreinblickt.

Prinz Alexander von Schweden hat am heutigen Sonntag (19. April) Geburtstag - und damit ist auch wieder Zeit für ein neues Bild. Diesmal posteten seine Eltern ein Porträtfoto ihres Sohnes bei Instagram, auf dem er lässig auf einen Arm gestützt in die Ferne blickt. Ihr Kommentar dazu: "Herzlichen Glückwunsch an unseren geliebten Alexander zum 4. Geburtstag."

Prinz Alexander ist der Erstgeborene von Prinz Carl Philip (40) und Prinzessin Sofia (35). Die beiden sind seit 2010 ein Paar und seit 2015 verheiratet. Am 31. August 2017 folgte ihr zweiter Sohn, Prinz Gabriel (2).