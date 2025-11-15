So gelingt es zu Hause: Dieses Gemüse schmeckt eingelegt großartig

Die Gewürzgurke kennt jeder. Aber auch andere Lebensmittel lassen sich durch Einlegen haltbarer machen. Von Karotten und Radieschen bis zu hin Früchten: Diese Sorten sollte jeder mal ausprobieren.
Gewürzgurken sind der Klassiker unter den eingelegten Lebensmitteln. Doch die Welt der Essiggemüse ist vielseitig: Fast jedes Gemüse, manches Obst und sogar ungewöhnliche Essensreste wie Kürbis- oder Wassermelonenschalen lassen sich verarbeiten. Sie halten sich dadurch länger und geben jeder Mahlzeit einen besonderen Twist. Hier einige Ideen - von süßsauer bis würzig.