So gelingt Casual Elegance: Drei sommerliche It-Pieces für alle Fans klassischer Mode

Die warmen Spätsommertage im August laden dazu ein, luftige und zeitlose Modeklassiker aus dem Schrank zu holen. Wer auf einen eleganten und klassischen Stil setzt, kann auch in diesem Sommer auf bewährte Favoriten zurückgreifen, die sowohl chic als auch vielseitig sind. Hier kommen drei Must-haves, die die Garderobe aller, die einen Classic Chic bevorzugen, im Spätsommer bereichern.

Das weiße Leinenkleid

Ein weißes Leinenkleid ist der Inbegriff von sommerlicher Eleganz. Es vereint Leichtigkeit mit einer klassischen Silhouette, die niemals aus der Mode kommt. Ob für einen Tag am Strand oder einen Nachmittag in der Stadt - dieses Kleid passt zu vielen Gelegenheiten. Kombiniert mit einem Strohhut und Sandalen für einen entspannten Tageslook oder mit zarten Goldaccessoires und einer eleganten Tasche für abendliche Anlässe, passt es für jede Tageszeit.

Der gestreifte Marinepullover

Streifen sind aus der Sommermode nicht wegzudenken und ein Marinepullover mit klassischen Streifen verleiht jedem Outfit eine stilvolle Note. Besonders praktisch wird er, wenn die Abende kühler werden: einfach über die Schultern legen oder locker um die Taille binden. Dieser Look passt perfekt zu einer weißen Leinenhose oder einem A-Linien-Rock. Für einen Hauch von Extravaganz kann der Pullover auch zu einem schlichten schwarzen Sommerkleid getragen werden.

Die Capri-Hose

Capri-Hosen erleben ein Comeback und sind ideal für Modefans, die eine Abwechslung zu Shorts suchen. Ihre knielange Form wirkt elegant und lässt sich wunderbar mit einer Seidenbluse oder einem leichten Stricktop kombinieren. Besonders beliebt sind in diesem Sommer Modelle in neutralen Farben wie Beige oder Navy. Wer dazu einfache Sandalen und eine schicke Korbtasche trägt, kreiert im Handumdrehen einen lässigen, aber dennoch eleganten Look.