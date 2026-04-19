Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid haben beim BookCon 2026 in New York erste Einblicke in die zweite Staffel der Eishockey-Serie "Heated Rivalry" gegeben. Fans erwartet eine deutlich reifere Geschichte - mit mehr Gefahr und emotionaler Tiefe.

Beim BookCon 2026 in New York haben Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid am Wochenende erstmals konkrete Einblicke in die zweite Staffel der Serie "Heated Rivalry" gegeben. Auf einem von Versha Sharma moderierten Panel bestätigten die beiden, dass die Dreharbeiten im Sommer 2026 beginnen sollen. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Die Hauptdarsteller Hudson Williams und Connor Storrie kehren in ihren Rollen als Shane Hollander und Ilya Rozanow zurück. Vorlage ist Rachel Reids Roman "The Long Game" aus dem Jahr 2022, die Fortsetzung ihres Erfolgsbuchs "Heated Rivalry" (2019).

Zehn Jahre später - und deutlich ernster

Tierney machte auf dem Panel deutlich, dass die Tonalität der neuen Staffel eine andere sein wird als die der ersten. "Es ist wirklich anders", sagte der Showrunner laut US-Medien. "Aus adaptionstechnischer Sicht bewegen wir uns auf deutlich ernsterem Terrain. Geflirtet wird weiter und Sex gibt es immer noch reichlich, aber eine gewisse Gefahr kommt hinzu. Dieses jugendliche 'Sex im Hotelzimmer'-Element fällt weitgehend weg."

Die Handlung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Shane und Ilya halten ihre Beziehung weiterhin geheim. Um seinem Partner näher zu sein, hat Ilya sein Team in Boston verlassen und spielt inzwischen für die Ottawa Centaurs. Gemeinsam haben die beiden zudem eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet. Doch Ilyas wachsender Wunsch, die Beziehung öffentlich zu machen, setzt das Paar zunehmend unter Druck.

Für Tierney war gerade dieser Romanstoff der eigentliche Grund, die Buchreihe überhaupt zu verfilmen. Er nannte "The Long Game" eine "emotional anspruchsvolle Lektüre, die dieses Paar ernst nimmt". Eine Weihnachtsszene zwischen Shane und Ilya zählt der Showrunner zu seinen persönlichen Favoriten. Autorin Reid kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen."

Neue Figuren aus "Role Model" kommen hinzu

Bestätigt ist außerdem, dass Elemente aus Reids 2021 erschienenem Roman "Role Model" in die Adaption einfließen. "Das dürfte wirklich niemanden überraschen", scherzte Tierney. Konkret heißt das: Stürmer Troy Barrett, der gemeinsam mit Ilya zu den Centaurs wechselt, sowie Harris Drover, Social-Media-Manager des Teams, werden neu eingeführt. Die beiden stehen im Zentrum von "Role Model", dessen Handlung parallel zu "The Long Game" spielt.