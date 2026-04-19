Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid haben beim BookCon 2026 in New York erste Einblicke in die zweite Staffel der Eishockey-Serie "Heated Rivalry" gegeben. Fans erwartet eine deutlich reifere Geschichte - mit mehr Gefahr und emotionaler Tiefe.
Beim BookCon 2026 in New York haben Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid am Wochenende erstmals konkrete Einblicke in die zweite Staffel der Serie "Heated Rivalry" gegeben. Auf einem von Versha Sharma moderierten Panel bestätigten die beiden, dass die Dreharbeiten im Sommer 2026 beginnen sollen. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant.