"Familie Bundschuh: Wir machen Camping" endet dramatisch. Doch das bedeutet nicht das Aus der beliebten ZDF-Filmreihe, wie der Sender nun verraten hat.
Seit Juni ist "Familie Bundschuh: Wir machen Camping" bereits in der Mediathek zu sehen, nun steht auch die TV-Ausstrahlung an. Der neunte Film der beliebten TV-Reihe wird am 1. September um 20:15 Uhr im ZDF gezeigt. Und obwohl das Ende dieser Episode nichts Gutes verheißt und die Fans lange zittern mussten, gibt es Entwarnung vom Sender. "Eine neue Folge der 'Familie Bundschuh'-Reihe wird voraussichtlich 2026 gedreht", lautet die erfreuliche Nachricht, die eine ZDF-Sprecherin spot on news auf Nachfrage mitteilte. Nun heißt es für die Fans also zurücklehnen und den turbulenten Campingausflug ihrer TV-Lieblinge genießen.