So geht es der Sängerin: Not-OP: Juliette Schoppmann meldet sich bei ihren Fans

1 Juliette Schoppmann muss sich nach einer Operation erholen. Foto: Imago Images/Sven Simon

Juliette Schoppmann liegt im Krankenhaus. Nun hat sich die Sängerin nach ihrer Not-Operation bei den Fans gemeldet und erklärt, wie es ihr geht.











Nach den beunruhigenden Nachrichten über eine Not-OP hat sich Sängerin Juliette Schoppmann (45) bei ihren Fans gemeldet. Sie teilte ein Bild auf Instagram, das sie im Krankenhausbett zeigt. Auch ein leichtes Lächeln ist darauf zu erkennen. Zu dem Schnappschuss aus der Klinik schreibt sie an ihre 123.000 Follower: "Danke für all eure lieben Nachrichten. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Macht euch ein schönes Wochenende und passt gut auf euch auf!"