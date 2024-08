So geht es dem Harry Potter-Star: Als behindert registriert: Miriam Margolyes kann nicht mehr laufen

"Harry Potter"-Freunden ist die britisch-australische Schauspielerin Miriam Margolyes (83) als Kräuterhexe Pomona Sprout bekannt, die sie in mehreren Teilen der Zauberschulen-Saga verkörperte. Mit zunehmendem Alter bekommt sie es verstärkt mit gesundheitlichen Problemen zu tun - die nun ihrer langen Schauspielkarriere endgültig ein Ende setzen könnten.

Schauspielerin wurde "als behindert registriert"

In einem Interview mit dem "Closer"-Magazin gab Margolyes ein Update zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand, der ziemlich besorgniserregend klingt. In dem Gespräch gab sie Einblicke in ihren Kampf mit ihrer Spinalkanalstenose, einer Verengung des Wirbelsäulenkanals, die Druck auf das Rückenmark und die Nerven ausübt. "Ich kann nicht sehr gut gehen und bin als behindert registriert", verriet sie dem Magazin.

Spaß mit dem Senioren-Mobil

Dies stelle ihren bisher gewohnten Alltag zunehmend auf den Kopf. "Ich benutze alle möglichen Hilfsmittel", so Margolyes. "Ich habe zwei Stöcke und eine Gehhilfe, und die sind so langweilig, aber ich habe jetzt einen Mobility Scooter, der viel Spaß macht." Sie versuche, ihre Behinderung so gut es geht mit Humor zu nehmen. "Es ist, als hätte ich ein neues Spielzeug", berichtete sie lachend über ihr neues Seniorenmobil. "Er ist sehr gut zum Einkaufen geeignet, weil er einen Korb hat - und es macht mir unheimlich viel Spaß, damit herumzuflitzen."

Im Jahr 2023 musste sich die Schauspielerin bereits einer Herzoperation unterziehen, bei der ihr die Aortenklappe einer Kuh transplantiert wurde. In einem Interview mit dem "Telegraph" äußerte sie im vergangenen Juli die Befürchtung, noch "innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre" an ihren Erkrankungen zu sterben.