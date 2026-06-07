Jupiterlinie für Familienurlaub, Venuslinie für Romantik: Die Astrokartografie erlebt gerade einen unerwarteten Boom. Immer mehr Reisende lassen sich bei der Urlaubsplanung von ihrem Geburtshoroskop leiten. Was dahinter steckt.
Sonnenlinie über Bali, Venuslinie durch Paris, Jupiterlinie mitten durch die Karibik: Was klingt wie das Drehbuch eines spirituellen Roadtrips, ist für eine wachsende Zahl von Reisenden längst mehr als eine Spielerei. Astrokartografie - die Verbindung von Astrologie und Geografie - erlebt gerade einen bemerkenswerten Moment.