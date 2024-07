So funktioniert der Swiftie-Look: Taylor Swift in Deutschland: Last-Minute-Stylinginspirationen

1 Taylor Swift gibt ihr letztes Konzert in Deutschland am Sonntag (28. Juli) im Münchner Olympiastadion. Foto: imago/ZUMA Press / Matteo Bazzi

Taylor Swift gastiert noch bis zum Ende der Woche in Deutschland. Wer noch Karten für Hamburg oder München hat, aber noch kein Outfit für den Konzertbesuch zusammenstellen konnte, findet hier hilfreiche Tipps für den perfekten Swiftie-Look.











Taylor Swift (34) gastiert in Deutschland und läutet am Dienstagabend (23. Juli) den zweiten Teil ihrer "The Eras Tour"-Konzerte für ihre deutschen Fans in Hamburg ein. In der Hansestadt ist für Mittwochabend (24. Juli) noch eine weitere Show im Volksparkstadion geplant, bevor es für die Sängerin dann nach München weitergeht. Dort finden die Shows in Deutschland am Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) im Olympiastadion ihren Abschluss. Zur Halbzeit gibt es hier einen kleinen Mode-Check für alle, die noch Tickets haben.