So feierte sie ihren 45. Geburtstag: Gisele Bündchen teilt seltenes Foto mit ihrem Baby

So feierte sie ihren 45. Geburtstag

1 Gisele Bündchen ist Anfang des Jahres zum dritten Mal Mutter geworden. Foto: ddp/ZUMA

Gisele Bündchen ganz privat: Auf Instagram hat das Model Einblicke in ihre Feier zum 45. Geburtstag gegeben. Sie zeigte sich mit ihren Liebsten, darunter auch mit ihrem jüngsten Kind.











Gisele Bündchen (45) hat einen seltenen Schnappschuss mit ihrem Baby geteilt. Das Model zeigte in einer Instagram-Fotoreihe, wie sie ihren 45. Geburtstag am 20. Juli verbrachte. Neben Fotos einer Gartenparty, Geburtstagskuchen und einem gedeckten Tisch war sie auch mit ihrem dritten Kind zu sehen. Das trug sie bei einem Spaziergang in einer Babytrage. Auf einem anderen Bild sitzt es auf ihrem Schoß und lächelt, auch Bündchen strahlt. Das Gesicht verdeckte sie mit einem weißen Herz. Bei dem Ausflug ins Grüne war auch Tochter Vivian (12) dabei. Zu zweit stehen sie und ihre Mutter mit dem Rücken zur Kamera vor einem Wasserfall.