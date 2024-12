So erging es den Paaren: Bauer sucht Frau: Gute und schlechte Überraschungen beim Wiedersehen

Nach den Hofwochen ist vor dem "großen Wiedersehen". Ein paar Monate nach der Aufzeichnung der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau"(montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) ziehen die Kandidaten bei Inka Bause (56) Bilanz. Yannik (22) und Michelle (25) sind die ersten, die bei der Moderatorin antanzen. Bei der Hofwoche noch ein Herz und eine Seele, halten sie jetzt merklich Distanz. Die große räumliche Entfernung von sieben Stunden zwischen ihnen hat die erste "Verknalltheit" (Yannik) abkühlen lassen. Jetzt ist keine "Gefühlsebene" (ebenfalls Yannik) mehr da, aber eine Freundschaft.

Freundschaft statt Liebe - dieses Schicksal hat viele Paare der Jubiläumsstaffel ereilt, ob schon während der Hofwoche oder erst danach: Saskia (35) und Martin (30), Andreas (32) und Lisa-Marie (31), Jenny (59) und Sweer (63), Manfred (38) und Susanne (39), Max und Selina, Marvin (31) und seine zwei Frauen Eva und Sabrina. Ihre Geschichten sind so unspektakulär, dass nicht einmal alle zu Inka Bause vorgelassen werden.

Bei den genannten Paaren ging die Entwicklung im gegenseitigen Einverständnis über die Bühne. Bei Andre (30) und Sophie (25) hingegen nicht ganz. Nach einem ersten Treffen ging es "bergab" (Andre). Sophie ist nur noch für eine Freundschaft zu haben. Bei Andre erweckt das Wiedersehen das Feuer erneut zum Leben: "Was kann eine Frau mit einem Mann machen?", ruft er.

Zweimal Glück "über Bande"

Zwei Bauern haben erst "über Bande" (Inka Bause) ihr Liebesglück gefunden. Paul (22) hatte mit Sarah (20) kein Glück. Doch Anna, die er beim Scheunenfest noch ausgesiebt hatte, meldete sich bei ihm, seitdem sind sie ein Paar. Sarah ist kurz enttäuscht, weil sie erst beim Wiedersehen davon erfahren hat. Dann kommt es aber zur Aussprache, zumindest zwischen den jungen Frauen.

Martin hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Nachdem es bei ihm und Rebecca (40) nicht funken wollte, kam er nach der Hofwoche mit Katharina zusammen. Die hatte er ebenfalls für sein Scheunenfest ausgewählt, sie musste damals aber krankheitsbedingt passen. Auch Rebecca ist mittlerweile anderweitig gebunden.

Für Heiner (70) sah es fast genauso aus. Nachdem ihn Ulrike verschmäht hatte, kontaktierte er Heike (58). Doch diesmal entwickelte der Staffelsenior keine Gefühle - im Gegensatz zu Heike, die sich schon in einer Beziehung wähnte. Doch Heiner wünscht sich eine jüngere Frau, was nicht nur bei seinen Mitbauern für Unverständnis sorgt.

Böses Blut bei zwei Paaren

Böses Blut gibt es nur bei zwei Paaren. Bei Konrad (61) und Doris (60) herrschte nach einer harmonischen Hofwoche plötzlich Eiszeit. Darauf besuchte Doris ihren Bauern kurzerhand, unangekündigt und mit Frühstück im Gepäck. Dies passte Konrad nicht. Ohne sich vorher zu melden und dann auch noch mit Brötchen mit Haferflocken! Offenbar ein Affront für den Landwirt. Nach dem Überraschungsbesuch herrschte wieder Funkstille, nun sorgt Konrad für Klarheit: "Das hat nicht mit uns hingehauen und das wird auch nichts werden!". Damit kann Doris leben.

Heino (50) ist aufgeregt vor seinem Wiedersehen mit Markus (40), schließlich habe sein Auserwählter nach der Hofwoche einen "merkwürdigen Weg" genommen. Bei Inka Bause verrät Markus den Grund: Bei ihrem ersten Wiedersehen habe Heino im Stall sein Hemd ausgezogen. Das ging im zu schnell.

Heino will es nicht auf sich sitzen lassen, sich als "sexsüchtig darstellen" zu lassen. Außerdem ist er wütend darüber, dass Markus via Sprachnachricht und nicht persönlich Schluss gemacht hat: "Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt und bin einfach enttäuscht. Er war mir ja wichtig. Und wenn mir jemand wichtig ist, dann mache ich so was Auge in Auge."

Markus weint während des Gesprächs, doch er und Heino kommen auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Auch nicht, als sie sich zu zweit aussprechen wollen. "Mit so einem Menschen brauche ich keinen Kontakt", beschließt Heino.

Nur ein reguläres Paar in Jubiläumsstaffel

Freudentränen fließen beim "Wiedersehen" nur bei Marcel (29). Er und seine Auserwählte Jasmin besuchen sich regelmäßig und planen schon ein "gemeinsames Leben". Marcel ist der einzige Bauer der Jubiläumsstaffel, der mit seiner Hofdame regulär die Liebe gefunden hat. Da hatten andere Staffeln eine deutlich bessere Quote vorzuweisen.

Doch vielleicht kommt noch ein überraschender Nachschlag: Jenny und Konrad flirten beim Abschlussfest auffällig miteinander, sie hofft auf seine Nummer. Es wäre die erste Beziehung zwischen einem Bauer und einer Bäuerin in der Geschichte der Sendung.