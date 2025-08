Seidentücher bringen einen Hauch Luxus in den Alltag - ob am Hals, im Haar oder als Kopftuch. In diesem Sommer sitzen sie tiefer: als modische Gürtel-Alternative an der Hüfte.

Seidentücher standen schon immer für Luxus - ob um den Hals gebunden oder im Haar getragen. Jetzt entdecken Modefans das Accessoire ganz neu und tragen es als stylische Alternative zum Gürtel. Die eleganten Tücher werden in diesem Sommer als modische Statements im Alltag oder am Pool um die Taille geknotet.

Elsa Hosk entdeckte den Trend früh

Das schwedische Model Elsa Hosk (36) wurde im Juni einmal mehr zur Trendsetterin. Auf Instagram zeigte sie sich in einem weißen Crop-Top und einer schwarzen Jeans mit weitem Bein und umgeschlagenem Bund. Dazu band sie sich ein braun-beiges Seidentuch mit schwarzen Streifen um die Taille. "So mühelos stilvoll", fand auch ein Fan. Perfekt auf das Accessoire abgestimmt war ihre braune Handtasche. Den Look im eleganten Minimalismus machten eine schlichte Armbanduhr und Sandalen komplett.

Die perfekte Sommer-Kombination

Eine sommerlichere Interpretation des Styles lieferte Mode-Influencerin Nadiya Lyalko. Sie entschied sich für ein kurzes Shirt, das mit seinen buttergelben Streifen den Ton angab. Matchende Heels mit Blüten-Details und eine luftige Hose in Weiß ergänzten den fröhlichen Look. Das zarte Gelb harmonierte mit dem Olivgrün ihres Seidentuchs, das sie wie Elsa Hosk seitlich an ihrer Taille festknotete. Ihrer East-West-Bag gab sie mit einem Donut-Charm einen verspielten Look.

Tücher lassen sich übrigens nicht nur um die Hüfte binden. Besonders bei Jeans bietet es sich an, sie durch die Gürtelschlaufen zu ziehen und seitlich zu knoten.

Elegant am Pool

Das Accessoire ist nicht nur ein stylischer Begleiter für Stadtspaziergänge und Co. Leonie Hanne (37) verpasste ihrem weißen Bikini mit einem gemusterten Seidentuch ein modisches Upgrade - der pinke Blütenprint sorgte am Pool sofort für Sommerlaune.

Außerdem zeigte die Influencerin, wie vielseitig das Tuch ist: Beim Relaxen auf der Sonnenliege trug sie es einfach als Bandeau-Top.