So bleiben Beauty-Produkte länger frisch: Parfüm und Kosmetik im Sommer richtig aufbewahren

Der Sommer ist für sie purer Stress: Wer seine Beauty-Produkte jetzt falsch lagert, riskiert, dass Düfte kippen oder Make-up unbrauchbar wird. So bleibt Kosmetik auch bei hohen Temperaturen lange frisch.
So sehr wir die warmen Monate auch lieben, für Kosmetik und Parfüm können Sonne, Hitze und Feuchtigkeit zur echten Belastungsprobe werden. Wer seine Lieblingsprodukte im Sommer falsch lagert, riskiert, dass Düfte kippen, Cremes ihre volle Wirkkraft verlieren oder Make-up unbrauchbar und bröselig wird. Mit ein paar einfachen Tricks bleiben Parfüm, Lippenstift und andere Beauty-Produkte aber auch bei hohen Temperaturen lange haltbar.