Diese Liebe hält: Snoop Dogg (53) und seine Ehefrau Shante Broadus (53) haben am 14. Juni ihren 28. Hochzeitstag gefeiert - und dabei bewiesen, dass sie nach fast drei Jahrzehnten Ehe noch immer verliebt sind wie am ersten Tag. Beide teilten romantische Tribute in den sozialen Medien.

Der Rapper hielt es in seinem Instagram-Post kurz und knapp: Er teilte ein Foto des Paares vom roten Teppich und markierte seine Frau mit einem blauen Herz-Emoji. Zudem postete er ein Video mit gemeinsamen Bildern und schrieb: "28 Jahre und es läuft immer noch" zu einem Flammenherz-Emoji. Shante postete ebenfalls eine ganze Bilderreihe des Paares, darunter auch ein Throwback-Foto aus den frühen Tagen ihrer Beziehung. "Happy Anniversary @snoopdogg Thank You For All You Do #28", schrieb sie zu den Aufnahmen mit einem blauen Herz.

Eine Liebe, die in der Schulzeit begann

Die Geschichte von Snoop und Shante nahm bereits in der Jugend ihren Anfang. Das Paar lernte sich als Teenager auf der High School in Kalifornien kennen. Laut "People"-Magazin gingen sie sogar 1989 gemeinsam zum Abschlussball. Nach Jahren des Zusammenseins heirateten sie schließlich im Juni 1997 im Ritz Carlton Hotel in Marina Del Rey, Kalifornien. Doch auch die große Liebe hatte ihre Höhen und Tiefen: 2004 trennten sich die beiden kurzzeitig, fanden aber wieder zueinander und erneuerten 2008 ihre Ehegelübde.

Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor: die Söhne Cordé und Cordell sowie Tochter Cori. Snoop ist außerdem Vater von Sohn Julian aus einer früheren Beziehung mit Laurie Helmond. Mittlerweile sind beide sogar mehrfache Großeltern und genießen ihre Zeit mit den Enkelkindern.

"Sie versteht mich"

In einem Interview mit "People" aus dem vergangenen Jahr schwärmte Snoop von seiner Ehefrau: "Sie versteht mich. Sie ist eine großartige Mutter, eine fantastische Großmutter, eine exzellente Ehefrau und eine tolle Freundin." Besonders schätze er an Shante, dass sie genau wisse, "wie sie alle meine Knöpfe drücken muss, um mich zum Narren zu machen oder mich cool zu halten - und ich liebe es". Der Rapper betonte auch, wie sehr seine Frau ihm über die Jahre geholfen habe: "Die Dinge, bei denen sie mir geholfen hat, sind Geduld, zu verstehen, was Familie bedeutet, sich Zeit für die Familie zu nehmen und keine Ausreden zu finden."