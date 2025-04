So ist der Rapper als Vater und Opa

Rapper Snoop Dogg ist stolzer Vater von vier Kindern und Großvater zahlreicher Enkel - wie sehr er in diesen Rollen aufgeht, wird in einem aktuellen Interview deutlich.











Rapper Snoop Dogg (53) hat verraten, wie er als Vater und Opa ist. "Ich kann den Leuten sagen, was sie tun sollen", witzelt der Rapper in einem aktuellen Interview mit "Page Six", als er auf seine Qualitäten als Familienoberhaupt angesprochen wird, stellt dann aber klar: "Nein, eigentlich bin ich ein netter Kerl."