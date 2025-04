US-Rapper Snoop Dogg sorgt erneut für Aufsehen – diesmal mit einer überraschenden musikalischen Ankündigung: Der Hip-Hop-Star plant die Veröffentlichung eines neuen Gospelalbums. Nachdem er sich bereits 2018 mit dem erfolgreichen Werk „Bible of Love“ dem Genre zugewandt hatte, kehrt er nun mit einem weiteren spirituellen Projekt zurück.

Snoop Dogg ist mit einem neuen Gospelalbum zurück

Am 27. April 2025, dem Geburtstag seiner verstorbenen Mutter, veröffentlicht Snoop Dogg sein neues Gospelalbum „Altar Call“. Mit der emotionalen Hommage verbindet der Rapper nicht nur persönliche Erinnerungen, sondern auch eine Botschaft: Er möchte seine Zuhörer wieder für den Glauben und die Kirche begeistern.

Calvin Cordozar Broadus – besser bekannt als Snoop Dogg – erinnert mit seinem neuen Gospelalbum „Altar Call“ an eine der wichtigsten Frauen in seinem Leben: seine Mutter. Sie verstarb im Oktober 2021 und hätte am 27. April 2025 ihren 74. Geburtstag gefeiert. Für den 53-Jährigen ist es mehr als nur Musik: „Der Geist meiner Mutter wird für immer in mir weiterleben“, erklärt er. Mit „Altar Call“ möchte er nicht nur ihre Liebe weitertragen, sondern auch zeigen, welche Werte und Lebensweisheiten sie ihm mitgegeben hat.

Über Snoop Dogg

Snoop Dogg, mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr., gehört zu den bekanntesten Rappern der Welt. Geboren am 20. Oktober 1971 in Long Beach, Kalifornien, wurde er in den 1990er-Jahren durch seine Zusammenarbeit mit Dr. Dre und das Debütalbum „Doggystyle“ (1993) berühmt. Mit seinem entspannten Flow und seinem unverwechselbaren Stil prägte er maßgeblich den Westcoast-Rap.

Neben der Musik ist Snoop Dogg als Unternehmer, Schauspieler und Popkultur-Phänomen aktiv. Er ist bekannt für seine Wandlungsfähigkeit – etwa durch musikalische Ausflüge in Reggae als „Snoop Lion“ oder Gospel. Trotz seiner stilistischen Vielfalt bleibt er seinen Fans als lässiger, charismatischer Künstler mit einem Hang zum Unerwarteten in Erinnerung.