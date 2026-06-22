Snoop Dogg als Gaststar: Chaka Khan veröffentlicht erstes Studioalbum in sieben Jahren

Chaka Khan meldet sich zurück: Am 18. September erscheint mit "Chakzilla" das 23. Studioalbum der Soul-Ikone. Auf dem Werk sind prominente Gäste vertreten.
Mehr als fünf Jahrzehnte nach ihren ersten Erfolgen meldet sich die mehrfache Grammy-Gewinnerin Chaka Khan (73) mit neuem Material zurück: Am 18. September erscheint ihr Album "Chakzilla". Das geht aus einer Mitteilung zum Album hervor. Für die US-Soul- und Funk-Sängerin, die auch in der Rock & Roll Hall of Fame vertreten ist, ist es das mittlerweile 23. Studioalbum.