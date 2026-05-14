Snookerspieler Umut Dikme: Von Stuttgart über England an die Weltspitze?

Umut Dikme vom BC Stuttgart kämpft sich an die internationale Snookerspitze heran. Ohne große Preisgelder und professionelle Strukturen rückt er der Profitour und der WM immer näher.
Im Vereinsheim des BC Stuttgart in Feuerbach klacken die Kugeln fast pausenlos über das grüne Tuch. An einem der Tische steht Umut Dikme, leicht nach vorne gebeugt, den Blick konzentriert auf die nächste Stellung gerichtet. Wer ihn beobachtet, merkt schnell: Hier trainiert keiner nur zum Spaß, sondern hier arbeitet jemand gezielt an seiner Karriere.