Snooker: Ronnie O’Sullivan knackt Rekord für höchstes Break – 153 Punkte

Der Rekordweltmeister trägt sich mit 153 Punkten ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher des Sports ein.
Snooker-Rekordweltmeister Ronnie O’Sullivan hat die Bestmarke für das höchste Break der Geschichte geknackt. „The Rocket“ sorgte im Eröffnungsframe im Viertelfinale der World Open gegen den Waliser Ryan Day mit einer Punktzahl von 153 für ungläubiges Staunen unter den Zuschauern im chinesischen Yushan. Den bisherigen Rekord auf Profi-Niveau hatte der Schotte Jamie Burnett 2004 mit einer 148 erzielt.