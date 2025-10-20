Snapchat, Fortnite, Signal: Störungen bei Diensten und Apps

Aufgrund von Problemen bei Amazons Cloud-Computing-Dienst ist es am Montagvormittag zu Störungen bei zahlreichen anderen Anbietern gekommen. Nutzer berichteten von Problemen bei Steam, Duolingo, Signal, Snapchat sowie weiteren Apps und Services.
Am 20. Oktober ist es weltweit zu Störungen bei zahlreichen Internetdiensten und Apps gekommen. Daran Schuld sind offenbar Probleme bei Amazons Cloud-Computing-Dienst AWS. Dieser ermöglicht anderen Services, ihre Dienste international anzubieten, ohne eine eigene Server-Infrastruktur mit großen Rechenzentren dafür aufbauen zu müssen.