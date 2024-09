1 Bald soll es Werbeanzeigen im Chat-Bereich geben. Foto: Meir Chaimowitz / shutterstock.com

Snapchat-CEO Evan Spiegel kündigt an: Werbeanzeigen erscheinen bald direkt im Chat neben Nachrichten von Freunden.











Snapchat startet erstmals ein Experiment, bei dem gesponserte Werbeanzeigen direkt im Haupt-Chat-Tab der App angezeigt werden. Laut einem Bericht von The Verge hat CEO Evan Spiegel in einer internen Mitteilung angekündigt, dass diese „Sponsored Snaps“ als ungelesene Nachrichten neben den persönlichen Chatnachrichten von Freunden auftauchen werden. Dies markiert einen bedeutenden Wandel für die Plattform, da Werbung nun in den am meisten genutzten Bereich der App vordringt.