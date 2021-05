1 Der Name des Frittenautomaten: „Pommes Star“ Foto: Screenshot/Instagram: snackomat_betzingen

Rund um die Uhr Pommes! Das verspricht ein frisch aufgestellter Frittenautomat in Reutlingen-Betzingen. Auf Knopfdruck gibt es eine Portion – und wem das nicht genug ist, der findet daneben noch andere unübliche Geräte.

Reutlingen-Betzingen - Eigentlich kümmert sich Luca Mogavero um Veranstaltungstechnik – ein in der Corona-Zeit wenig lukratives Geschäft. Im Reutlinger Stadtteil Betzingen hat er sich deshalb ein weiteres Standbein aufgebaut, das große Aufmerksamkeit auf sich zieht: Pommes, Wurst, Popcorn und mehr aus dem Automaten. Während Restaurants ihre Türen wegen der Pandemie schließen müssen, stehen vor den Maschinen von Mogavero teilweise Menschen Schlange. In der Nacht gingen schon einmal 40 bis 50 Portionen Pommes weg, sagt der 21-Jährige.

In das Highlight unter den Automaten, den sogenannten „Pommes Star“, passen knapp 25 Kilogramm Fritten. Gelagert werden sie in einer eingebauten Gefriertruhe. Auf Knopfdruck des Kunden fallen Pommes in eine Fritteuse und werden in rund zwei Minuten frittiert. Dazu gibt es Ketchup und Besteck; je nach Wunsch Solo-Pommes für 1,60 Euro oder 2 Euro, wenn Ketchup dazu soll. Um den Anwohnern einen Imbissbuden-Geruch zu ersparen, sind in dem Gerät mehrere Filter verbaut.

Wem die einfache Pommesportion zu klein ist, kann sich neuerdings auch noch an einem Wurstautomaten daneben bedienen. Weitere Snacks gibt es am Popcorngerät. Zu finden sind die Automaten unter der Adresse Im Wasen 11, 72770 Reutlingen-Betzingen.

Neben Essen bietet Mogavero außerdem Getränke, Tabakzubehör und sogar Grabkerzen an, alles – natürlich – aus Automaten. Woher die wilde Mischung kommt? Sein Sortiment passe er nach den Bedürfnissen der Betzinger Kundschaft an, so der 21-Jährige.