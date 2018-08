Smudo von den Fantastischen Vier Rapper rast mit Ministerin über den Nürburgring

Von red/dpa 17. August 2018 - 17:52 Uhr

Bundesagrarministerin Julia Klöckner und Rapper Smudo rasten in einem Rennwagen über den Nürburgring. Foto: dpa

Rapper Smudo von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier hat einen m rasanten Trip auf dem Nürburgring hingelegt. Seine Beifahrerin war keine geringere als Familienministerin Julia Klöckner.

Nürburg - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU, 45) und Rapper Smudo (50) von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier sind zusammen im Rennwagen über den Nürburgring gerast. Einige Bauteile des Wagens basierten auf Pflanzenfasern.

Ein rasanter Trip

Beifahrerin Klöckner sagte nach dem rasanten Trip am Freitag in der Eifel, es sei faszinierend zu sehen, was mit nachwachsenden Rohstoffen alles möglich sei. Sie selbst fahre ganz gerne flott Auto - aber mit Smudo am Steuer sei es noch mal eine andere Nummer gewesen. Gerne hätte sie noch mehr Runden gedreht, ergänzte die CDU-Bundesvize.

Smartphone-Displays aus Zucker

Mit Blick auf die sogenannte Bioökonomie erklärte sie laut einer Mitteilung: „Schon heute gibt es Smartphone-Displays aus Zucker, Hochleistungsschmierstoffe aus Pflanzenölen und Energie aus Raps.“ Dabei gehe es um Nachhaltigkeit.