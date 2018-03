Smudo von den Fantastischen Vier im Video Warum Smudo Autorennen fährt

Von swa 22. März 2018 - 17:17 Uhr

Smudo von den Fantastischen Vier ist den meisten als Rapper bekannt. Was viele nicht wissen: Beim Reutlinger Team „Four Motors“ fährt Smudo Langstrecken-Rennen.

Stuttgart - Kurz vor einem Konzert in Stuttgart war Smudo, im bürgerlichen Leben Michael Bernd Schmidt, zu Besuch in unserer Redaktion – und zwar im Sport-Ressort. Jawohl, in die Sport-Abeilung kam Smudo dieses Mal und nicht in der Kultur. Denn neben seiner Karriere als Musiker fährt Smudo auch Autorennen.

Zeitgleich mit dem Formel-1-Start am kommenden Wochenende startet auch Smudo mit seinem Team „Four Motors“ aus Reutlingen in die neue Saison. Wie kam Smudo zum Rennsport? Wie hat er sich auf die neue Saison vorbereitet? Und wer ist sein Favorit in der Formel 1? Das berichtet Smudo im Video.