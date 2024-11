1 Mit dieser Masche versuchen Betrüger immer wieder, den Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Foto: IMAGO/MiS/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Trickbetrüger haben eine Frau aus Bietigheim um einen vierstelligen Betrag gebracht. Sie hatten sich in einer SMS als Familienmitglieder ausgegeben.











Eine Frau aus Bietigheim ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die 61-Jährige wurde einem Bericht der Polizei zufolge von Unbekannten per SMS kontaktiert, die sich als Familienangehörige ausgaben. Am Wochenende hat sich die Frau an die Polizei gewendet.

Die Trickbetrüger sollen in der Nachricht behauptet haben, dass sie sich aufgrund einer defekten Sim-Karte unter einer neuen Telefonnummer meldeten. Es habe sich ein Chat entwickelt, woraufhin die 61-Jährige zwei Überweisungen in Höhe „eines insgesamt vierstelligen Betrags tätigte“. Als der Betrug schließlich auffiel, erstattete die Frau Anzeige. Lesen Sie auch Die Polizei rät bei Kurznachrichten, die mit „Hallo Mama, hallo Papa, das ist meine neue Handynummer...“ beginnen, skeptisch zu werden. Das sei aktuell der am häufigsten verwendete Einstieg in einen Chat mit Betrügern. Es gehe bei der Kontaktaufnahme nur darum, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.