Smeilingen: Neue Sketch-Comedyserie mit Starbesetzung

In der neuen Sketch-Comedyserie "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und Ich" (Das Erste) präsentieren 17 Fernsehstars, Comedians und Moderatoren neben weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern witzige, skurrile und makabre Geschichten aus dem dörflichen Alltag im fiktiven Smeilingen. Bürgermeisteramt, Polizeiinspektion, Kirche, Schule, Sportplatz, Supermarkt, Gastwirtschaft, Apotheke und das Bestattungsunternehmen sind dabei ebenso Schauplätze wie die Vorgärten oder öffentlichen Räume in dem Dorf. Zur bunten Dorfgemeinschaft gehören außerdem zwei aus Dubai zugezogene Influencer sowie Superstar Michelle Hunziker.

Wer ist dabei?

Film- und Fernsehstar Uwe Ochsenknecht (68) brilliert in der Rolle des eitlen, selbstgerechten und unmotivierten Bürgermeisters Markus Seider, dem auch die Ehre zuteilwird, jede Episode zu eröffnen.

Heino Ferch (61) und Hannes Jaenicke (64) sorgen als überambitioniertes Polizisten-Duo Hauke Mayer und Hanno Meier ebenfalls für unterhaltsame Szenen. "Es war ein riesiger Spaß für mich, mal nicht den ernsten Ermittler zu spielen, sondern den Dorfsheriff in einer Sketch-Comedy", schwärmt Schauspieler Ferch. Und Schauspielkollege Jaenicke fügt hinzu: "Einen Dorfpolizisten spielen zu dürfen, der nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist, hat unverschämt viel Spaß gemacht. Wenn das Publikum nur halb so viel Spaß beim Gucken hat, wie ich beim Spielen, wäre ich schon dankbar."

Filmstar Armin Rohde (69) verkörpert den ehemaligen Kapitän der legendären Fußballmannschaft, die eine Saison mal in der Regionalliga gespielt hat. Heute ist Ingo Pannek Trainer in Smeilingen. "Ich hatte ein irres Vergnügen, diesen leidenschaftlichen, aber auch cholerischen Coach zu spielen", schwärmt auch er von den Dreharbeiten. "Meine Vorbereitung bestand darin, die Wutausbrüche von so vielen Fußballtrainern wie möglich zu studieren. Dies ist nun mein bescheidener Versuch, diese große Reihe zu ergänzen."

"Let's Dance"-Star Jorge González (57) sorgt als kubanischer Austauschlehrer Juan Jiménez mit Vorliebe für Naturwissenschaften und seiner nicht immer leicht verständlichen Aussprache für überraschende Highlights in der Serie. "Und die Figur des Herrn Jiménez ist wie maßgeschneidert für mich", gibt er lachend zu.

Phil Laude (34) ist als Frank Stimpel, "Alman" mit Monk-Zügen, zu sehen. Wer Laude noch nicht kannte, für den wird der deutsch-österreichische YouTuber und Komiker eine Entdeckung sein. Seine "Smeilingen"-Sketche erreichen nie Dad-Joke-Niveau - in wenigen Tagen wird er mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. "Die Sketche haben mich sofort mit ihrer Absurdität gepackt und erinnerten mich ein bisschen an Key and Peele [US-Sketch-Comedy mit Keegan-Michael Key und Jordan Peele, Red.]", erzählt er.

Moderatorin Michelle Hunziker (47) datet sich als superbeliebte und superbekannte Michelle Hunziker durch die Smeilinger Männerwelt - ob sie hier ihren Traummann treffen wird? "Mit meinem Image zu spielen, diese Rolle zu überdrehen und in die verschiedensten Situationen zu schlüpfen - das hat einen Riesenspaß gemacht", bestätigt auch sie.

Elena Uhlig (49) gibt die schräge Apothekerin Yasmin Wegener: "Wir sind auf jeden Fall lustiger als unser Nachbardorf Weiningen", verspricht die Schauspielerin zu Recht. Komiker Martin Klempnow (51) lockt als Pfarrer Simon Krintsch mit Motto-Gottesdiensten (Ballermann, Fitness etc.) in seine leere Kirche. Nachwuchsschauspieler Tim Alberti (geb. 2002) verkörpert den gewitzten Postboten Ole Konrad, der sich etwa die Dorfhunde mit allerlei Tricks vom Leib hält. Und auch Komikerin Cordula Stratmann (60) und Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) haben als Zwillingsschwestern Sonja und Dunja Bruckner die Lacher garantiert auf ihrer Seite.

Außerdem spielt Schauspielerin Christine Neubauer (62) die ziemlich bayerische Gasthof-Wirtin Biggi Straßburger. Komikerin Mirja Boes (53) ist als empathielose Bestatterin Frieda Grabowski zu sehen und Komiker Nico Stank (35) als queerer Supermarkt-Verkäufer Marc Frisch. Die Comediens Tony Bauer (29) und Negah Amiri (31) verkörpern das Influencer-Paar Leif und Isi Sommer.

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, die Feel-Good-Serie hält, was sie verspricht: Vor sonniger Kulisse mit blühenden Rapsfeldern und grasenden Kühen werden in einer idyllischen ländlichen Kleinstadt Sketche rund um typische Dorfbewohnerinnen und Bewohner erzählt. Einige Ideen und Inszenierungen sind sehr gut, andere erinnern eher etwas an Dad Jokes. Doch auf einen Kalauer folgt stets wieder ein geistreicher Gag. Warum die Sketche so unterschiedlich witzig sind, liegt wohl auch an den vielen Autorinnen und Autoren, die mitgemischt haben. Neben Headautor Simon Hauschild sind zehn weitere genannt. Einzig Stratmann und Klempnow haben ihre Sketche selbst geschrieben. Apropos Starbesetzung: Überraschenderweise glänzen unter anderem auch diejenigen besonders, die bisher nicht unbedingt für das komische Fach bekannt waren.

Die Comedyserie "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und Ich" wird ab 1. November freitags ab 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Seit 31. Oktober sind alle sechs 30-minütigen Folgen in der ARD/ZDF-Mediathek zu finden.