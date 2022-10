1 Das Jugendwort des Jahres 2022 steht fest: Smash. Foto: F8 studio / shutterstock.com

In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Herkunft, die Bedeutung und die Verwendung von „smash“.















„Smash“ hat sich bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2022 mit 43 % der Stimmen durchgesetzt. Auf Platz 2 landete „bodenlos“ (33 %), der dritte Platz ging an das Jugendwort „Macher“ (24 %). Welche Wörter in den Top 10 gelandet sind, können Sie außerdem hier nachlesen „Jugendwörter 2022: Das sind die nominierten Wörter“.

Die Herkunft von Smash

Ursprünglich kommt das Wort aus dem Englischen und bedeutet „zertrümmern“, „zerschlagen“ oder „zerstören“ (1). In der Jugendsprache wird smash aber in einem ganz anderen Kontext verwendet. Die Bedeutung leitet sich vom Partyspiel „Smash or Pass“ ab. Das Prinzip ist ähnlich wie bei Tinder. In dem Spiel werden Ihnen Personen mit zwei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten („Smash“ für „mag ich“ und „Pass“ für „mag ich nicht“) angezeigt.

Die Bedeutung von Smash in der Jugendsprache

Das Urban Dictionary beschreibt die Bedeutung von smash als „The action/process of fucking someone good“ oder als „to have sex“, „sexual relations any sexual manner“ und als „to fuck“.

Übersetzt man das Ganze ins Deutsche, so bedeutet es so viel wie „mit jemandem etwas anfangen“, „jemanden abschleppen“ oder auch „mit jemandem Sex haben“.

Die Verwendung von Smash in der Praxis

„Smash“ wird überwiegend als Verb, manchmal aber auch als Adjektiv und Substantiv verwendet. Beispiele hierfür sind Folgende:

Als Verb:

„Ich möchte ihn einfach smashen!“ – Ich möchte einfach mit ihm schlafen.

„Ich habe die ganze Nacht gesmasht.“ – Ich habe die ganze Nacht Sex gehabt.

„Ich habe die Frau gesmasht, die ich letzte Nacht im Club getroffen habe.“ – Ich habe mit der Frau geschlafen, die ich letzte Nacht im Club getroffen habe.

Als Adjektiv:

„Ich habe heute jemanden gesehen, der echt extrem smash war.“ – Ich habe heute jemanden gesehen, mit dem ich gerne schlafen würde.

Als Substantiv:

„Ich hatte gestern ein kleines Smash.“ – Ich hatte gestern ein kleines Schäferstündchen.

Nicht nur in Bezug auf den Geschlechtsakt kann „smash“ verwendet werden. In Sozialen Netzwerken sind beispielsweise auch Essensbilder mit der Beschreibung „Smash or Pass?“ zu finden.