Smartphone zu Weihnachten?: Belangloses in Serie – Scrollen Kinder sich um den Verstand?

Mit einem Smartphone als Geschenk ist der Weg in soziale Medien nicht mehr weit. Experten sehen Folgen für den Einzelnen, Gesellschaften und die Zukunft dieser Welt. Wird es Zeit für mehr Dumbphones?
Berlin - Ein Smartphone wird auch in diesem Jahr bei etlichen Kindern unterm Weihnachtsbaum liegen. "Kannst du das Handy mal weglegen?" kann dann schneller zum Standardsatz werden, als viele Eltern ahnen. Mal eben bei Tiktok oder Snapchat geschaut und hängengeblieben – schon wieder ist eine Stunde Lebenszeit weg.