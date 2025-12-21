Smartphone-Nutzung: Es rauschen deutlich mehr Daten durch die Handynetze

Mal kurz zum Smartphone oder Tablet greifen und online surfen, streamen oder Fotos verschicken - für viele Menschen ist das eine Selbstverständlichkeit. Das macht sich in den Handynetzen bemerkbar.
Düsseldorf/München - Der Datenbedarf in Deutschlands Mobilfunknetzen steigt stark an. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland teilte mit, dass er in diesem Jahr 4,1 Milliarden Gigabyte in seinem Handynetz transportiert habe und damit eine Milliarde mehr als 2024. Das entspricht einem Plus von 32 Prozent. Der Vodafone-Wert betrifft erfasste Daten aus elfeinhalb Monaten, die letzte Hälfte des Monats Dezember ist geschätzt.