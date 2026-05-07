Smart Meter für alle? Nicht so schnell! Warum Infobriefe zu viel versprechen und welche Haushalte wirklich betroffen sind. Tipps für den richtigen Umgang mit Angeboten.
Düsseldorf - Verbraucherschützer haben vor irreführenden Infobriefen gewarnt, in denen eindringlich die Installation eines intelligenten Stromzählers nahegelegt wird. "In den Schreiben wird der Eindruck erweckt, dass eine gesetzliche Verpflichtung für Verbraucher:innen zum Einbau eines Smart Meters besteht", erklärte Energieexpertin Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW. Absender der Infobriefe sei ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber.