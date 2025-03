1 Smart Meter gelten als Weichensteller fürs künftige Stromsystem. Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

Die wichtigste Frage findet Erwin Stegmaier nicht, wie er das hinbekommen hat. Dabei ist es ja durchaus eine Besonderheit, dass der Mann aus Filderstadt seit etwa einem Jahr hat, was in 98 Prozent der deutschen Haushalte noch fehlt: einen Smart Meter. Anders als in anderen EU-Staaten: In Spanien oder Dänemark ist das Standard.